纳吉对投资者大谈一马公司

（联合早报网讯）马来西亚首相纳吉周二对约1500名国内外投资者大谈一个马来西亚发展有限公司（一马公司、1MDB），并希望这些投资者对政联公司的管理有信心。

纳吉也是财政部长。他周二上午在“2017年马来西亚投资大会”表示，一马公司很明显是管理失败，但政府处理该公司课题时并未抱着鸵鸟心态，而是展开详细调查并重组这家公司。

他说，政府“前领导人”若面对类似一马公司事件时，都采用注资营救及掩盖真相等两种方式处理。马来西亚媒体认为纳吉说的“前领导人”是指前首相马哈迪。纳吉说，当局并未用“前领导人”的方式处理一马公司。

纳吉表示，一马公司的重组很顺利，该公司许多资产重组后都蓬勃发展，例如敦拉萨国际贸易中心。

他认为一马公司很明显是管理失败，也还有问题尚未解决，但政治人物大肆炒作和破坏一马公司，并试图以此推翻政府。“我们都知道真正的问题不是一马公司。如果没有一马公司，他们也会以其他课题攻击政府而意图推翻政府。”

纳吉表示，为了加强投资者对政联公司的信心，当局原则上同意所有中央政府、财政部及州政府的政联公司，都必须设立由反贪污委员会监管的“廉正及管治单位”。

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