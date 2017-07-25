四中资公司竞标马来西亚城

（联合早报网讯）马来西亚政府今年6月重新招标马来西亚城（Bandar Malaysia）计划后，已经收到九份投标书，其中四份来自中国企业，两份来自日本企业。

据《海峡时报》报道，有兴趣竞标的中国企业包括著名房地产发展商万科、中国建筑、中国交通建设，以及中国葛洲坝集团。日本方面则有最大的两家房地产商三井不动产及大和房屋工业集团（Daiwa House Industry Group）

几家中国投标方表示，计划让西班牙建筑师卡拉特拉瓦（Santiago Calatrava）参与项目。报道引述政府官员的话表示，当局向全球招标前，曾与万达展开初步磋商。

马来西亚城原是一个马来西亚发展有限公司（一马公司、1MDB）子公司的发展项目，但一马公司为了摆脱债务和落实公司重组计划，改由财政部属下公司敦拉萨国际贸易中心城市有限公司（TRX City）掌控马来西亚城发展计划。

TRX City在2015年12月31日宣布，脱售马来西亚城六成股权给依斯干达海滨控股（IWH）与中国铁路工程集团（中铁、CREC）的联营财团。不过，TRX City在2016年5月3日指买方没按期付款导致交易无效，但买方否认其说法。

TRX City主席及财政部秘书长依尔旺今年6月21日宣布马来西亚城计划重新招标，并希望吸引美国《财富》杂志公布的全球500大企业参与竞标。

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