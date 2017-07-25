砂拉越与印尼合作防范狂犬病

（联合早报网讯）砂拉越狂犬病疫区周二增加到22个。由于疫区与日俱增，砂拉越政府周二与邻近的印度尼西亚西加里曼丹省政府签署共同防范狂犬病的协议。

砂拉越副首长及灾难处理及拯救委员会主席道格拉斯周二根据1999年兽医公共卫生法令，宣布古晋的盐柴港菜市场，以及古晋石隆门县的西里京为狂犬病疫区。

这让当地疫区数目从几天来的20个增至22个，这些疫区主要集中在西连省（18个）、古晋省（三个）和斯里阿曼省（一个）。确诊病例则仍是之前陆续去世的五个死亡病例。

砂拉越狂犬病疫区增加，是因为当局在越来越多地区发现感染狂犬病病毒的狗类，但是感染狂犬病的民众人数并未增加。但由于感染狂犬病的狗儿容易发狂咬人，当局担心感染者人数未来仍可能增加。

由于疫区不断增加且朝首府古晋蔓延，因此砂拉越及印尼西加里曼丹省政府代表周二上午在疫情最严重西连省打必禄县公署，召开防范及控制狂犬病疫情特别委员会会议。双方同意采取六项措施在两国边界地区严防狂犬病。

这些措施包括建立标准作业程序、允许砂拉越兽医局直接与西加里曼丹卫生局联系以提高防疫效率、在边界区“免疫带”为人畜注射疫苗、严禁动物出入境、向民众发送马来文及印尼文传宣单，以及透过马印社会经济委员会（Sosek-Malindo）建立合作关系。

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