美参院通过启动医改立法辩论

（联合早报网讯） 美国参议院的共和党人同意就医改立法开启会场辩论，在推进医改进程中迈出来之不易的一步，而最终参议院将就何种医改法案进行全院表决仍然存在不确定性。

据彭博社报道，参议院25日以51对50的戏剧性票数同意推进立法至会场辩论阶段。副总统彭斯的票成了打破天平平衡的一票，而亚利桑那州参议员麦凯恩返回参议院更是增添了戏剧性。麦凯恩上周被诊断患上脑肿瘤，但他仍返回参议院投票，欲帮助共和党人废除欧巴马医保。

麦凯恩警告，他不会表决赞成共和党人最新版本的医保法案。

他在讨论结束后向全院讲话称：“我们一直在尝试没有民主党人帮助的情况下取得胜利，但我们没有取得任何成果。”

美国总统特朗普就该投票结果称赞了参议院的共和党人，称其是在摧毁欧巴马医保的方向上迈出的巨大一步。

特朗普在一份声明中称：“参议院现在必须通过一份法案，然后送到我的桌子上，这样我们才能一劳永逸地终结欧巴马医保这个灾难。”

肯塔基州联邦参议员、参议院多数党领袖麦康奈尔计划在本周进行最终表决，但下一步骤目前还不明朗，而且他能否拿到足够的票数通过法案现在还远远不确定。

麦康奈尔25日在投票开始前在议院称：“我们不能错失这一机遇，我们谈论这件事情已经太久了。”

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