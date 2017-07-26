美商务部长：美中贸易进入更棘手阶段

（联合早报网讯） 美国商务部长罗斯说，美中两国在百日计划中确定了一系列的成果，而现在两国贸易问题进入了新的阶段，需要磋商更难以解决的深层问题。

据美国之音报道，罗斯25日出席华盛顿经济俱乐部午宴时表示，今后的美中关系中的贸易问题将进入一个更加棘手的阶段。

罗斯表示，特朗普总统与中国国家主席习近平在4月的会面中敲定了围绕贸易领域的美中百日计划，此后美国牛肉在被禁14年之后重回中国市场，双方在生物科技和金融方面也有进一步的合作。

罗斯说：“我们取得了一些比较容易摘取的成功，这很好。现在我们进入了一个更加困难的阶段，因为我们需要去解决那些棘手的、更深层次的问题，所以这需要过程。”

上周，美中两国在华盛顿召开美中全面经济对话，但收效甚微。双方在一天的会谈后取消了原定的记者会。两国分歧的核心在于中国的钢铁出口和美国对中国的巨额贸易逆差。美国认为，中国廉价的钢铁将使美国工人失去工作。

与此同时，美国国际贸易委员会公布《2016贸易年度报告》，其中特别谈到了美中两国目前在钢铁进口方面面临的问题。

报告指出，根据美国贸易代表办公室的数据，2016年美国钢铁生产商和出口能力在全球范围内下降，原因主要是中国在全球市场的钢铁出口量上升，以及中国和其他国家对钢铁进行补贴而导致的钢铁价格下降。

特朗普在4月20日下令对包括中国在内的钢铁进口展开调查，目前调查结果还没有公布。但专家普遍认为，一旦调查完成，美国将对中国钢铁加征惩罚性关税。

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