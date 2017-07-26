日美拟8月中与会加强合作应对朝鲜

（联合早报网讯） 据共同社报道，日美两国政府围绕于8月17日前后，在华盛顿举行日美外长和防长“安全保障磋商委员会”（2+2）会议展开协调。

据报道，日方将由首相安倍晋三最早于8月3日实施的内阁改组后的新阁僚出席。预计将就应对朝鲜推进核与导弹开发，加强弹道导弹防御（BMD）体系进行协商。日美外交消息人士25日透露了上述消息。

日美2+2会议的举办为2015年4月以来的首次。两国政府认为，本月4日朝鲜发射洲际弹道导弹（ICBM），日美与韩国一同加强合作成为当务之急，因此决定在8月中旬召开会议展开协调。

会议期间，双方将确认提高对“高弹道轨道”导弹发射的应对能力。基于中国军队在东海、南中国海的活动频繁，还将就调整自卫队和美军的职能与任务进行讨论。

日本外长与防长、美国国务卿蒂勒森及防长马蒂斯将出席会议。基于磋商结果，日方将加速讨论最早于2018年下半年制定的规定五年间装备引进及费用详情的下一期《中期防卫力整备计划》。

围绕2+2会议，安倍和美国总统特朗普于今年2月的首脑会谈期间商定举办的方针。双方原准备于7月中旬在华盛顿举行，在即将召开之际以蒂勒森难以安排日程为由被延期。

免费试阅14天