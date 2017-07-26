文在寅称韩新政府框架确立

（联合早报网讯） 韩国总统文在寅25日表示，改组政府完毕和补充预算敲定使新政府框架得以确立，意味着新政府正式“扬帆起航”。

韩国政府当天在国务会议上敲定并发布“新政府经济政策方向”，提出将转变经济发展模式，推进“以人为本”的经济建设，并将今年韩国国内生产总值增长预期从此前的2.6%上调至3%。此前包含政府改组方针在内的《政府组织法》修订案以及逾11万亿韩元的政府补充预算案已相继在国会获得通过，改组工作将于26日起实行。

文在寅指出，补充预算案要尽速执行落地，彰显其增加就业岗位、缓解青年失业、促进经济增长的效果，希望政府依据成果接受评价。

他还表示，在对“以人为本”的经济建设目标以及实现收入驱动型增长、创造就业机会、推动创新增长、建设公平经济等进行深入讨论后，将确立新政府经济政策基调，宣告韩国经济发展模式的全面转型。

当天参加国务会议的内阁成员全部由文在寅任命的长官级官员组成。这是文在寅政府成立76天后，新内阁全体成员首次举行国务会议。

韩国媒体报道称，首次举行由新内阁全体成员参加的国务会议，标志着过渡期的“同居政府”局面已经全部结束，真正的“文在寅政府时代”开启。全新的内阁将成为文在寅政府推行新政策的坚定基石，文在寅的改革将全面提速。

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