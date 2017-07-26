美国务院否认国务卿蒂勒森辞职

（联合早报网讯） 据美国广播公司（ABC）25日报道，针对最新一波关于美国国务卿蒂勒森可能计划辞职的说法，美国国务院驳斥称说法不实。

美国国务院发言人诺尔特当天在记者会上表示，相关说法是不实消息。

诺尔特还说：“国务卿的意思非常清楚，他仍在国务院工作。在我们面前，还有许多工作待完成。对此，国务卿也清楚，在这方面他一直都在深入开展工作。国务卿乐于为总统效劳，这与其他任何内阁官员都一样。”

蒂勒森21日在面向美国童军致辞时曾说，他仍在努力将自己发展成一位基于价值的公仆型领袖，他拥有的为国服务的这个新机会，为他提供了新的学习方式。

蒂勒森还表示，因此自己也有机会成长为一位领袖。报道称，从21日以后，蒂勒森就未出现在公众视野里。

诺尔特25日说，蒂勒森正在小憩。他才完成海外出访回国，例如二十国集团峰会和其他一些外访活动，因此需要休息几天。

诺尔特随后表示，蒂勒森此次短暂休假是提前安排好的。

数日以来，美国国务院发布的蒂勒森的公开行程均为空白。除了写明“会议和简报会”以外，没有提供任何细节信息。

英国《每日电讯报》日前报道称，蒂勒森逐渐对美国总统特朗普失去信心，可能在今年年内辞职。

报道称，特朗普插手国务院人事组成，公开驳斥蒂勒森的外交政策，同时对蒂勒森所领导的国务院职业外交团队的工作兴趣寥寥。

美国有线电视新闻网（CNN）则报道说，蒂勒森的两名不愿具名的朋友表示，这已经不算是秘密了。蒂勒森曾公开提过几次，称自己感到沮丧。

美国广播公司（ABC）25日报道，尽管蒂勒森在人事任免和制定独立外交政策方面与白宫关系曾一度紧张，但蒂勒森也重申自己致力于为国服务，尽职履行好国务卿的职责。

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