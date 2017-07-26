（联合早报网讯） 法国外长勒德里昂日前表示，法国今年有望吸引8800万至8900万人次的外国游客，比去年增长5%至6%。这不仅标志着法国因去年恐怖袭击而低迷的旅游业再现活力，还有望创下游客人数的新纪录。

据新华社报道，勒德里昂说，法国去年接待了近8300万人次外国游客，低于2015年的8500万。而今年上半年，赴法游客数量基本与最高纪录保持年份2015年同期持平，游客重新回流法国。

数据显示，来自德国和西班牙的游客增幅达到3%以上，赴法的中国游客比2015年12月多出四成，美国游客增幅则达16%，达到历史性涨幅。而此前受恐袭影响导致数量急剧下降的日本、俄罗斯和巴西游客，如今均有近三成的回流。

另据法国外交部公布的数据，今年1月至9月，前往法国的机票预订数量比去年增长了6.5%，前往巴黎的机票预订数量涨幅更高达8%。这主要得益于法国航空接待力的大幅提升和机票价格的下降。

据报道，为进一步保障游客安全，增强法国的吸引力，落实上届政府提出的“旅游与安全”计划，巴黎警察局长德尔皮埃什日前与一些私人机构、团体签署了有关发放“安全标签”的协议。

根据该协议，酒店、商家、博物馆等地可在其安保设施被评估为符合标准后获得“安全场所”的标签，不符合要求的必须做出调整才能获得标签。

据悉，该协议并不具备法律约束力，而是巴黎警方希望类似标识的存在可以给游客吃下一颗“定心丸”。

本月初，卢浮宫博物馆、奢侈品集团酩悦·轩尼诗—路易·威登、巴黎市政厅等机构已经签署这项协议，外省地区也将渐次推行这一做法。

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