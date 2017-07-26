（联合早报网讯） 世界卫生组织表示，巴西是全球各低收入和中等收入国家中控制烟草消费最成功的国家之一。巴西政府不仅对烟草消费实施了多项高强度干预措施，且成效显著，大幅降低了吸烟率和患癌率。

巴西于2011年颁布《反吸烟法》，并于2014年对其修订，规定在公共场所和封闭环境下严格禁烟。此外，所有销售香烟的专卖店必须经过严格的审批和接受持续性的审核，以确保具备贩卖烟草的资质，保证店铺不向未成年人销售香烟，同时监督其是否在明显位置悬挂了警示吸烟风险的标语和图片。

据新华社报道，目前，巴西全国人均每年消费香烟数已从2005年的908支降到2016年的369支，而20支装香烟的生产量也从2007年超过570万包骤降到2016年的266万包，跌幅均超过50%。

据了解，由于烟草业收入在巴西财税收入中仅占1%至2%，且该国80%的烟草用于出口，因此控烟对巴西几乎不造成任何经济损失，反而给巴西这样全民免费医疗的国家“减负”，降低了政府在医疗方面可避免的财政支出。

世界卫生组织日前公布的《2017年全球烟草流行报告》显示，吸烟仍然是全球范围内可预防的首要死亡原因，每年造成700多万人死亡，其造成的卫生保健费用及生产力损失合计超过1.4万亿美元。

免费试阅14天