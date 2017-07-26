纽约地铁公布紧急整修计划

（联合早报网讯） 美国纽约大都会运输管理局主席勒霍塔25日公布一项耗资8.36亿美元的紧急整修计划，对已有百年历史的纽约地铁进行修缮和升级，在一年内彻底扭转目前地铁被晚点和脱轨等事故所累的局面。

勒霍塔在当天举行的记者会上宣布，将立即投入8.36亿美元，在一年内提升纽约地铁运营的稳定和可靠性，减少延误，重点包括轨道和信号系统的整修、加强车厢的稳定性、安全和整洁度、顾客沟通透明化和内部人力重组。

勒霍塔说，这只是作为纽约地铁升级和现代化的第一阶段计划，第二阶段预计将耗资80亿美元，更新信号系统、车厢和现代通信技术等，“尽快将它从19世纪末带到21世纪”。

勒霍塔还呼吁纽约市长徳布拉西奥帮助和纽约州平摊计划所需资金，而不是提高地铁票价。

徳布拉西奥在当晚于市政厅地铁站举行的记者会上说，勒霍塔的计划是“重要的第一步”，但他依然拒绝承诺将分摊相关费用。一段时间以来，徳布拉西奥一直以纽约地铁由纽约州管辖为由，拒绝承担纽约地铁改造相关费用。

纽约州州长科莫当天在一份声明中称，勒霍塔的计划“考虑周到且现实可行”。他并表示，纽约州愿意和纽约市平摊计划所需费用。

科莫上月宣布，纽约地铁进入紧急状态，并任命勒霍塔第二次出任纽约大都会运输管理局主席，要求他在30天内拿出改善纽约地铁的计划。

纽约地铁是这个人口超800万人的大都市的交通生命线，但近年来已有113年历史的纽约地铁因为年久失修，脱轨、失火、停电等事故频发，延误现象严重，饱受上班族诟病。

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