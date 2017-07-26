泰前首相英叻被冻结银行账户

（联合早报网讯）因大米收购案将面临宣判的泰国前首相英叻，25日被司法部冻结多个银行账户。对此，英叻在其社交媒体个人主页上发文表示，将通过司法途径证实自身清白。

据中新社报道，泰国司法部长素瓦班25日表示，相关部门已经将英叻名下资产细节报告提交至司法部，包括12个银行账户，司法部将依照法律程序执行。同日，英叻的律师证实，英叻的七个银行账户已被冻结。

素瓦班说，司法部在依法冻结这些账户后将移交给财政部。至于英叻的其他资产如存款、房产等，相关部门在查实后也将交给司法部处理。

当天，英叻发文对银行账户被冻结表示愤慨。她说，当局在最高法院还未对大米收购案作出判决前就先冻结其银行账户，是有意释放讯号和滥用权力，令人失望。她表示将坚强面对，通过司法途径证实自身清白。

大米收购项目是英叻2011年上台后开始实施的一项惠农政策，但这一政策后来被批评导致粮食过度囤积和国家财政巨额亏空。2014年5月，泰国宪法法院以滥用职权、违反宪法为由解除英叻的总理职务。

2015年2月，泰国总检察长办公室正式向最高法院提起针对英叻的刑事诉讼。随后，泰国最高法院对这起大米收购案进行了长达两年的审理，在本月21日的最后一场听证庭审后，最高法院决定，将于8月25日对此案进行宣判。

如果罪名成立，英叻将面临最高10年监禁和高达10亿美元的罚款，她也将成为泰国首位因在位时施行政策而遭追究刑事责任和经济制裁的政府首脑。

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