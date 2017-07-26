孟买塌楼 一楼屋主涉嫌改结构被捕

（联合早报网讯）印度孟买塌楼事故遇难人数已升至17人，当地官员透露，私自拆改房屋结构可能是酿成事故的原因。一楼屋主涉嫌在装修时擅自拆改房屋结构，已被逮捕。

孟买东北部加特克帕（Ghatkopar）地区一幢四层民楼当地时间25日上午突然倒塌，楼内数十人被埋。据中新社报道，经过一天的救援，已有28人获救。孟买警方消息称，遇难人数上升至17人，仍有人被埋在废墟中。

现场拍摄的视频显示，目前大量救援人员仍在进行搜救。孟买官方表示，救援行动将一直持续到26日夜间。

医院消息称，事故发生时上班族和孩子们不在家中，受伤居民大部分是老人和妇女，骨折和头部受伤者居多。医生还表示，由于废墟有燃气泄漏，两名消防员因一氧化碳中毒晕厥被送医。

对于楼房突然坍塌的原因，当地舆论认为，位于一楼的私人养老院在装修中涉嫌改动房屋结构。当地媒体报道称，坍塌楼房是一栋楼龄约40年的老旧民楼，在当地政府的“危房名单”中，并于六个月前进行加固修缮。但事故发生时，一楼的三个单元房正在装修，打算开办私人养老院，该房主将三个单元房打通，一些墙体被拆除，可能导致楼房的承重结构遭破坏。

一名孟买官员透露，一楼屋主涉嫌在装修时擅自拆改房屋结构，已被逮捕。

由于建筑质量不过关等问题，建筑物坍塌事故在印度时有发生，多数发生在雨季，而多雨的孟买更是塌楼事故高发区。

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