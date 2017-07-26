缅甸南部暴发禽流感疫情

（联合早报网讯）缅甸南部的德林达依省土瓦地区暴发禽流感疫情，当局已扑杀超过1800只禽类。

据新华社报道，缅甸卫生和体育部25日夜间发布通报说，土瓦地区数个养殖场被查出存在禽流感疫情，为防止禽流感疫情扩散，当局已经扑杀超过1800只禽类。土瓦当地政府已经禁止在市场出售鸡蛋和鸡。

通报说，养殖场出现的一些死禽样本先前被送到仰光实验室检测，随后被证实禽流感疫情暴发。截至目前，这次疫情尚未有人感染禽流感的报道。

据缅甸官方统计，缅甸曾经暴发过八次禽流感疫情，但在德林达依省还是首次出现。

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