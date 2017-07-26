为泰王祝寿 民众放生1066只海龟

（联合早报网讯）为庆祝泰国第十世国王哇集拉隆功65岁寿辰，数百名泰国民众26日聚集海边，向大海放生1066只海龟。曼谷街头、车站等各处悬挂起国王大幅画像，泰国政府也公布了国王寿辰功德仪式流程安排。

本月28日是泰王哇集拉隆功的65岁寿辰，这也是他于去年12月1日正式即位后的第一个生日。这一天已被泰国政府列为法定假日。

据中新社报道，选择放生1066只海龟的寓意是：前两位数字“10”代表第十世国王，后两位数字“66”比第十世王的实岁“65”大一岁，代表国王即将步入66岁，以此祝愿第十世国王长寿。

在曼谷街头，随处可见哇集拉隆功国王的画像，庆祝气氛浓郁。

泰国政府专门制订了哇集拉隆功国王65岁寿辰功德仪式流程安排和着装规定等。泰首相巴育称，这是一个极其隆重、又充满福泽的时刻，希望泰国人民能参与这个盛大的庆典。

根据仪式安排，本月27日早上7时将在政府大楼举行宗教祈福仪式，巴育主持；同日傍晚6时，在曼谷皇家田广场举行诵经祈福仪式，现任僧王担任僧侣代表，和另外241位僧侣诵经祈福。政府将恭请小玉佛佛像至拉玛十世行宫，以使福泽护佑国王。届时，政府将向前来参与的民众发放祈福经文，国王将自行选择所诵念的经文。

28日6时30分，在曼谷皇家田广场将举行布施功德仪式，向651位僧人布施，以纪念泰国九世王蒲眉蓬国王，并为哇集拉隆功国王及其母亲诗丽吉王后祈福。

泰国内阁同时公布了各类仪式的着装要求，规定政府公职人员仍按九世王服丧期规定着装。在布施仪式中，参与组织仪式及担任仪式要职的人员需身穿淡色素净衣服，佩戴黑色丝带以示哀悼。

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