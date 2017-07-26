马国油放弃历来最大海外投资计划

（联合早报网讯）马来西亚国家石油公司（Petronas，国油）宣布，由于天然气价格低迷和市况转变，国油在全面评估后决定放弃总值360亿加元（约392亿新元）的加拿大西部液化天然气项目。分析指出，国油或许需为此作出60亿加元的拨备，相等于国油2016财政年核心净利的一半。

换言之，国油将支付给马来西亚政府的股息恐怕也会受影响。国油股息占政府总收入约三成，是最大入息来源，之前有消息称国油今年会提早交付至少130亿令吉股息，而国阵政府将用这笔钱派发各种援助，以在来届大选争取选民支持。

不过，马来西亚市场普遍上对国油放弃加拿大投资项目并不感到意外，因这项计划已延冗多时，而国油正在缩减资本开销。

国油今日发表文告说，基于市况变化，在审慎和全盘评估后，该集团和伙伴决定不再继续开发位于加拿大不列颠哥伦比亚省，爱德华港的太平洋西北液化天然气计划。

这项计划于2013年由首相兼财政部长纳吉宣布，是国油历来最大的海外投资计划，也是加拿大有史以来金额最高的单笔外国直接投资。该项目原本是由国油旗下的加拿大进步能源资源（Progress Energy Resources）负责。

国油执行副总裁兼上游业务首席执行员莫哈末安努亚在文告中说：“我们对极度严峻的环境感到失望，并在考量价格长期受抑，以及能源领域出现转变因素后作出最后决定。作为未来长期投资策略的一部分，我们和联营伙伴北蒙特尼气田（North Montney）会继续在加拿大开发天然气资产，并持续探讨所有选项。”

免费试阅14天