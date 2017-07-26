西班牙首相：不知道执政党腐败案情

（联合早报网讯）西班牙首相拉霍伊26日上午在国家法院就执政党腐败案——居特勒案出庭作证时，否认知晓相关案情。

据新华社报道，执政党人民党此前曾向国家法院提出以视频形式作证，但该申请被驳回。拉霍伊成为西班牙首位因腐败案而出庭作证的在职首相。

拉霍伊在法庭上回答了控方和检察院的提问，控方律师的问题主要涉及居特勒案中的资金去向和参与人员情况。

居特勒案是一个涉及人民党的重大权钱交易腐败案。西班牙反腐败检察院2007年开始调查此案，2009年向国家法院提起诉讼，涉案人员达150余人。

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