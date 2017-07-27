印尼五个省因林火进入紧急状态

（联合早报网讯）印度尼西亚抗灾署周三（26日）宣布，为配合抗灾署应对不断恶化的林火局势，苏门答腊岛和加里曼丹岛的五个省已宣布进入紧急状态。

新华社报道，这五省分别为廖内省、占碑省、南苏门答腊省、西加里曼丹省和南加里曼丹省。

目前，抗灾署已经在这五省成立由当地突发事件应对部门、卫生部门、法律部门、社会事务部门、军警、志愿者等共同参与的林火处理小组，以预防、监控和扑灭林火。

抗灾署发言人苏托波在声明中说，印尼目前正值旱季，森林和泥炭地非常容易着火和火势蔓延。卫星图像显示苏门答腊岛和加里曼丹岛上的火点数量已从本月23日的150处上升到25日的179处。

苏托波说，抗灾署已派遣18架直升机前往五省参与灭火，还联合相关部门对林火严重的地区实施人工降雨。

印尼每年旱季均会遭遇林火，由于较难扑灭往往会持续数周。林火产生的烟霾严重时会导致学校停课、航班停飞，甚至飘至东南亚邻国。

2015年，印尼林火引发了近20年来最严重的烟霾危机，导致本区域被烟霾笼罩长达数星期，有许多人因此病倒，印尼与邻国的关系也陷入紧张。美国哈佛大学和哥伦比亚大学研究员估计，这场危机可能在印尼与其邻国导致逾10万人过早死亡。

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