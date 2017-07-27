美CIA局长：美最大威胁是中国非俄

（联合早报网讯）美国中情局（CIA）局长蓬佩奥说，长期来看，对美国最大的安全挑战来自中国，而非俄罗斯。

英国广播公司（BBC）报道，今年1月上任以来首次接受媒体访问的蓬佩奥，在同美国保守派媒体《华盛顿自由灯塔》（Washington Free Beacon）的级编辑比尔·格茨（Bill Gertz）对话时，针对外界关注的中美关系走势问题直接指出，中国、俄罗斯和伊朗都将在未来对美国造成重大问题，但中国是更大的威胁，因为其良好的经济和不断加强的军事实力。

他说：“中长期看，中国有能力成为美国最大的对手。”

蓬佩奥说，中国不断加强的军事实力旨在全球范围内抵抗美国。他还举了东海与南中国海的例子来说明问题。

在今年1月的华府提名听证会上，蓬佩奥将中国列为美国的国家安全挑战之一。

蓬佩奥还评论了中国大举收购美国科技企业的现象。他说：“如果你仔细观察，他们或许要么试图窃取我们的东西，要么确保他们可以打败我们，而且通常是两者兼有之。”

美国中情局东亚部负责人柯林斯（Michael Collins）日前也表示，美国应该把更多精力放在应对来自中国的威胁上。

美国之音引述CNN报道说，柯林斯在美国科罗拉多州阿斯彭市举行的安全峰会上指出，美国最近针对俄罗斯的担忧情绪分散了美国应对中国威胁的注意力。

柯林斯说，多年来世界各国的不作为促使了中国霸权的产生。

他说，俄罗斯不认同自由世界秩序，在世界许多地方积极地削弱美国的影响力，并且有能力做到这一点。不过他指出：“我认为中国也满足这三个条件，并且以中国愈发强大的实力，将有能力（比俄罗斯）做的更多。”

柯林斯还谈到中国最近在非洲吉布提建造军事基地，表示美中竞争不只局限在亚洲，而是在全世界的范围内都存在。美国在吉布提也有军事基地。

柯林斯警告，美国想要理解中国在朝鲜、南中国海和贸易问题等方面的立场，必须要记住中国的威权体制和愈加愿意以强制性手段达到目的的倾向。

不过，柯林斯并不认为中国和美国之间会发生军事冲突。他认为中国并不想和美国或任何国家发生冲突，而是希望与华盛顿寻求稳定的关系。

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