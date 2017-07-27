美：中国海外军事基地有大型地下设施

（联合早报网讯）最新卫星图像显示，中国位于吉布提的首个海外军事基地比外界先前所认为的更大，戒备更严密。

美国之音引述美国有线电视新闻网（CNN）的报道指出，地缘情报分析公司斯特拉福（Stratfor）的在线刊物“斯特拉福世界观”（Stratfor Worldview）和卫星图像分析公司“全资源分析”（Allsource Analysis）提供的两张图像显示，中国在吉布提的基地有三层安全防御，戒备森严。根据斯特拉福公司的分析，这处基地有大约2万3000平方米的地下空间。

斯特拉福公司的分析认为，地下设施有助于进行一些不希望被外界看到的活动，也能保护一些重要的运输工具和设备。

斯特拉福公司的分析指出，尽管中国国防部称这处基地可以帮助中国人民解放军通过参与打击海盗行动以及提供人道主义援助，为当地带来和平与安全，但一张本月4日拍摄的图像显示中国尚未开始在该基地建造码头。

中国人民解放军驻吉布提部队出征仪式于本月11日举行，中国国防部称在吉布提建设保障基地并派驻“必要的”军事人员是中国与吉布提政府“经过友好协商作出的决定，符合两国利益”。

中国在吉布提的这处基地距离美军在吉布提的驻军总部只有8英里（约13公里）远，美国在吉布提的驻军拥有4500人。此外，日本、法国、英国等国在吉布提也有驻军。

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