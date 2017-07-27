澳促中采取更多行动 遏制朝鲜核威胁

（联合早报网讯）澳大利亚外长毕晓普今天（27日）促请中国，采取更多行动遏制朝鲜的核与导弹威胁。

朝鲜此前警告，澳洲可能成为其攻击目标。朝鲜本月初刚试射首枚洲际弹道导弹，专家指出，其射程可能达到美国阿拉斯加。

美国和澳洲都对朝鲜唯一盟友中国日益感到失去耐性，毕晓普今天指出，中国可以做的更多。

她在澳洲广播公司的电台节目中说：“中国是朝鲜的主要经济支持者，中国能对朝鲜起到的杠杆作用比它所声称的大得多……（北京）与朝鲜的出口贸易关系、为员工提供汇款、外国投资流动、技术流动，这些全都掌握在中国手中。”

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