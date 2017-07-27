安倍拟重新委任前防长出掌国防部

（联合早报网讯）日本共同社引述政府与执政党相关人士的话指出，日本首相安倍晋三最早8月3日实施的内阁改组，已开始讨论起用曾任防长者接替现任防长稻田朋美。

因在东京都选举辅选场合等多次失言而遭批评的防长稻田朋美正面临被替换的命运。共同社的报道指出，可能接替她的前防长人选包括自民党议员小野寺五典、林芳正、中谷元和滨田靖一等。

据知自民党内也有人推荐未当过防长，但历任经济产业部长、自民党选举对策委员长的政务调查会长茂木敏充。

有分析人士认为，为避免阁僚丑闻以及失言，安倍在其他职位上也将起用曾任阁僚者。

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