美俄州一游乐设施断裂 一死七伤

（联合早报网讯）美国俄亥俄州一博览会的游乐设施发生断裂，造成一人死亡，七人受伤，其中三人伤势严重。

出事的游乐设施名为“火球”（Fireball）。美国CNN报道引述一名目击者伯吉斯的话说，她和三个小孩当时也在博览会，她的其中一个儿子就在出事的游乐设施旁排队。

她说：“该游乐设施每个车厢有四个人，其中一个部件断裂，车厢内的人都跌了下来。至少两人在空中抛飞了20英尺（约6米）才跌落在混凝土地板上。”

俄州州长卡西奇已下令展开全面调查，并下令所有游乐设施暂时关闭，直到当局展开额外安全检查为止。

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