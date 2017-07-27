报告：人口迅速老龄化 欧央行难调整政策

（联合早报网讯）欧洲央行周三（26日）公布的研究报告显示，欧洲人口迅速老龄化或许会令未来十年的利率低迷，并可能限制欧洲央行调整政策的能力。

研究员在该报告中称，在预计没有工作的人员比率将升高的情况下，这将遏制经济增长和投资，促使政府有必要鼓励推迟退休、促进创新和投资。

该报告指出：“报告中的实证根据表明，未来十年，欧元区不利的人口发展情况可能继续给长短期的名义和实质利率带来下行压力，并可能因为政策利率下限下降，而减弱央行通过货币政策调整立场的能力。”

部分人士认为，人口快速老龄化、科技日新月异以及全球化等因素，自然会遏制薪资和物价，最终也会压低央行利率。

该报告以欧盟执委会2015年老龄化报告中的预估作为基线，还总结称实质国内生产总值和投资每年的增幅将不到1%。

基于当前预估的乐观情形是，若欧元区设法维持当前的人口抚养比（dependency ratio），短期利率要到2025年才会升至1%上方。

欧盟执委会预估，到了2025年，人口抚养比将从2013年的53升至63，到2060年将升至77，意味着每100个劳动人口，对应的将是77个年龄低于15岁或64岁以上的人口。

欧盟执委会的预估还显示，欧盟人口在下半个世纪将鲜有增长，但随着预期寿命的增长，劳动年龄人口将会快速减少。

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