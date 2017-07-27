德国育儿福利改善 女性生育意愿提高

（联合早报网讯）德国联邦统计局周三（26日）在新闻发布会上宣布，由于德国育儿福利不断改善，女性生育意愿提高，德国长期以来女性无子女率上升趋势“明显终止”。

新华社报道，德国联邦统计局调查报告显示，1937年出生的德国女性未生育子女者占11%，1967年出生的女性中无子女率则高达21%。20世纪60年代末到70年代初出生的女性中，无子女率趋于稳定。

在拥有本科及以上学历的女性群体中，无子女率甚至有所下降。2012年，该群体中40至44岁女性无子女率为28%；本次统计中，这一年龄段女性无子女率下降到25%。

该调查报告称，无子女率趋于稳定并不只是因为外来移民增多，在德国出生的女性群体中这一趋势同样表现明显。这主要得益于育儿福利改善，女性更容易实现工作和家庭生活的平衡，从而使生育意愿有所提高。

德国为支持养育子女家庭采取了一系列措施，包括从2007年起向新生儿父母发放津贴，弥补暂时放弃工作的损失。此外，德国还大力建设接收三岁以下幼儿的托儿机构。部分地区还向未享受托儿机构服务的父母提供托儿津贴。

德国长期以来受低生育率问题困扰。据悉，德国人口老龄化程度居全球第二，仅次于日本。

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