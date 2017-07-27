朝鲜要美撤回敌视政策 日美韩警惕朝射弹

（联合早报网讯）今天（27日）是朝鲜战争的停战协定签署64周年，朝鲜通过国营媒体强调了与美国的对抗姿态，要求其撤回“敌视政策”。朝鲜将这一天定为“战争胜利日”，日美韩三国认为朝鲜可能会在近日发射洲际弹道导弹（ICBM），并正保持警戒。

共同社报道，朝鲜劳动党机关报《劳动新闻》今天发表评论威胁美国称，“企图抹杀我们的尊严和生存权者，免不了受到冷酷无情的先发制人打击”、“美国唯一的活路是撤回存在时代错误的对朝敌视政策并道歉”。

据美国媒体报道，朝鲜西北部的龟城出现了载有弹道导弹发射所需器材的车辆活动等动向。日本内阁秘书长菅义伟今天在记者会上强调：“政府正以最大程度的关心从平时进行情报收集与分析工作。”

不过，当地天气状况恶劣，韩军联合参谋本部官员在例行记者会上称“现阶段并没有即将发射的迹象”。

另一方面，韩国《东亚日报》今天报道，美国侦察卫星等最近在龟城附近发现了疑似朝鲜领袖金正恩等人的车队。可能是金正恩正在当地视察。

本月4日，朝鲜首次从龟城发射了“火星14”洲际弹道导弹。鉴于朝鲜验证了洲际导弹级的射程，若再次进行试射，朝鲜可能会测试核弹头重返大气层的技术。

4日视察发射的金正恩表示“今后也会常常（向美国）送去大大小小的礼物”，表现出继续发射导弹的姿态。

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