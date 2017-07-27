科学家发现控制衰老的脑细胞

（联合早报网讯）美国科学家通过动物实验发现，下丘脑中的成体神经干细胞控制着身体的衰老速度，补充这类细胞或其分泌的物质，能延缓甚至逆转衰老进程。

新华社报道，美国爱因斯坦医学院研究员在新一期英国《自然》杂志上报告说，此前发现下丘脑影响着衰老，新研究确认了控制衰老的具体细胞。

成体干细胞是成熟机体中尚未分化的细胞，拥有有限的分化潜力，可以修补特定类型的组织。下丘脑是大脑深处丘脑下方、脑干上方的部位，调节着生长、代谢、繁殖等多项重要生理活动。

研究员发现，随着实验鼠年龄增长，下丘脑中的成体神经干细胞数量会逐渐减少。实验鼠年龄达到10个月、衰老迹象尚未出现时，成体神经干细胞就开始减少。到了两岁，也就是鼠的高龄阶段，这种细胞差不多完全消失。

实验表明，下丘脑干细胞受到干扰时，中年实验鼠会加速衰老、提早死亡。正常老年实验鼠或下丘脑干细胞受损的中年实验鼠接受干细胞注射后，衰老会变慢，甚至出现逆转。

研究员认为，下丘脑干细胞通过释放微核糖核酸控制衰老，这类小分子核糖核酸不参与蛋白质编码，而是调节基因表达，影响着诸多基因的活跃程度。研究员提取下丘脑干细胞释放的微核糖核酸，注射到实验鼠的脑脊液中，成功延缓了衰老进程。

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