回应美制裁 俄或查封美财产驱逐外交官

（联合早报网讯）俄罗斯《生意人报》今天（27日）引述俄外交部消息人士的话报道称，为回应美国对俄罗斯实施新一轮制裁，莫斯科可能驱逐35名美外交官，并查封美大使馆持有的两处不动产。

美国众议院周二（25日）通过了关于对俄罗斯、伊朗和朝鲜实施制裁的法案。接下来该法案应由参议院审议，如获批准，将交由总统签署。新制裁一旦通过，可能成为2014年以来规模最大且最全面的制裁。克里姆林宫对其持极其负面的评价，欧盟则称之为华盛顿的单方面行动。

俄罗斯卫星网引述《生意人报》的报道指出：“因为该法案使归还前任政府时期遭查封的俄在美外交财产变得几乎不可能，俄罗斯政府可能会查封美大使馆在莫斯科的别墅及其仓库。”

此外，该报消息称，可能会有35名美外交人员被驱逐出境，去年12月，曾有同样数量的俄驻华盛顿大使馆人员被迫离开美国。该报称，俄方还“正在考虑限制美驻莫斯科外交人员最大数量的可能”，目前其人数超过了在驻华盛顿大使馆工作的俄罗斯人。

2016年12月底，美国总统奥巴马政府以俄“干预选举”和“对美外交人员施压”为由通过了一系列反俄制裁。美方关闭了属于俄外交财产的两栋住宅楼，还宣布35名俄在美外交人员为不受欢迎的人。

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