泰国计划用“烂尾”水泥柱建轨道交通棕线

（联合早报网讯） 泰国交通部交通运输政策规划办公室26日称，将合理利用近20年前建成的水泥柱。

据新华社报道，曼谷市北部的巴色玛努吉路（俗称卡色那哇民路）的中间建有大量整齐排列的水泥柱。据了解，这是20年前泰国为了建设一条高架高速公路预留的水泥柱，但后因政府变动，这条高速公路不断延期，导致不少民众在网上询问这些“烂尾”水泥柱的来历。

交通运输政策规划办公室说，目前正在研究四个发展方案，包括利用这些水泥柱建设高速公路、建设轨道交通棕线或同期建设高速公路与棕线。

一名年长的民众代表当天在曼谷举行的轨道交通棕线项目民意咨询会上说，希望政府不要建设高速公路继续为交通添堵，而要尽快落实棕线项目，让她在“有生之年”能坐一回棕线。

不少民众也表示，一定要建设轨道交通，高速公路恐怕对交通缓解作用不大，并要求做好棕线车站自行车停车位等配套。

交通运输政策规划办公室回应说，将在下一步研究工作中考虑民众意见，同时将继续与沿线的社区召开咨询会。

根据计划，交通运输政策规划办公室将在明年6月之前完成项目可行的实施方式研究、环境影响研究、听取公众意见及设计等方面工作。

交通部长阿空说，如果不建设城市轨道交通，曼谷市交通拥堵难以解决。他指出，棕线属于曼谷市轨道交通线网中的辅线，目前还处于可行性研究的阶段。当局将根据可行性研究结果决定项目采用重轨或单轨，目前来看可能会采用单轨，也未决定是政府独资还是通过公私合营实施。

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