日媒：防长稻田朋美决定辞职

（联合早报网讯）共同社报道，日本防长稻田朋美27日基本决定辞职。此举意在配合有关南苏丹联合国维和行动（PKO）部队日报隐瞒问题的特别防卫监察结果的公布，作为国防部一把手的稻田对导致混乱承担责任。

在内阁支持率持续下跌的形势下，稻田辞职必然对安倍政府形成进一步打击。民进党等将追究首相安倍晋三的任命责任。

稻田将是2012年12月第二届安倍内阁上台以来，第六个辞职的内阁成员。在第三届安倍政府中，她是继今年4月因问题发言而辞去复兴部长职务的今村雅弘之后，第四个辞职的阁僚。

此外，陆上自卫队最高武官、陆上幕僚长冈部俊哉以及国防部事务工作一把手、事务次官黑江哲郎也将辞职。

围绕PKO部队的日报，陆上自卫队说明称“已销毁”的数据依然存在一事3月曝光。虽然稻田展示了有意改变隐瞒风气的意愿，但基于政府相关人士的证言，她被曝光2月同意不对外公开陆上自卫队保管有日报数据。不过，稻田否认自己事前曾同意不公开。

另一方面，稻田在东京都议会选举支援自民党候选人的集会上，做出了可被视为政治利用自卫队的发言，受到谴责。在森友学园诉讼案上，她也一改否认参与的最初的国会答辩说法，之后不得不就此道歉。

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