香港李锦记购伦敦地标商厦对讲机大厦

（联合早报网讯）香港李锦记健康产品集团以12.825亿英镑（约22.801新元）购入伦敦地标商厦芬乔奇街20号的全部股权，为迄今英国最大的单一商业办公楼物业交易。

路透社引述李锦记健康产品集团公告称，它透过其全资附属公司－－无限极物业投资（香港）有限公司，与房地产投资信托公司Land Securities Group plc以及Canary Wharf Group plc达成买卖协议。芬乔奇街20号（20 Fenchurch Street）建筑因外形特征上宽下窄，因而有＂对讲机＂的外号。大楼内著名的空中花园（Sky Garden），是伦敦的观光地标之一。

芬乔奇街20号商厦在2014年落成，共37层，提供约71.3万平方尺空间，包括甲级办公楼（占67.1万平方尺）、零售（占1.7万平方尺）及配套设施（占2.5万平方尺）。大楼目前已全数租出，主要租户来自投资行业，租赁合同平均尚余年期约13年。

李锦记表示，是次购该项目不仅为集团带来合理租金回报，并扩大集团投资物业规模至主要海外金融中心，集团将持有此地标商厦作长期投资。

李锦记健康产品集团由有过百年历史的李锦记集团创立，经营业务包括中草药健康产品、物业投资、中药材种植与销售，以及为初创企业提供风险投资。

彭博社引述Tim Leckie等摩根大通分析师在给客户的报告中说，鉴于其所面临的持续维护成本，这一针对英国单一物业项目迄今为止的最高出价颇为不同凡响。从事中草药产品销售的李锦记健康产品集团所出的收购价格，比该物业账面价值高出了13%。

自英国脱欧公投以来，亚洲投资者蜂拥进入伦敦的办公楼市场，趁英镑下跌之际，以创纪录的高价收购当地的大楼。香港地产开发商中渝置地就曾在5月份以11.5亿英镑的价格买下了Cheesegrater大厦。

报道引述Land Securities首席执行官Rob Noel在公告中的话说，出售对讲机大厦“使得我们所创造的巨大价值得到了具体体现”。这家英国最大的房地产投资信托公司表示，公司料可从这笔交易中收获6.413亿英镑，公司打算将其中的大约4.75亿英镑返还给股东。

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