（联合早报网讯）美国今天把两架崭新的单引擎侦察机正式移交给菲律宾，以加强其海事巡逻及打击武装分子的能力。

此外，美方也开始提供武器给菲律宾，协助该国对付在南部作乱的伊斯兰武装分子。

美国驻菲大使金成和菲防长罗伦沙纳在马尼拉的空军基地举行军机移交仪式上表示，这整个飞机配套，包括监控、情报与侦查的器材，总额超过3000万美元（约4000万新元）。两架赛斯纳（Cessna）208B型侦察机配备了电光感应器及其他监控器材，可以在高空侦察南中国海和苏禄海的船只，也可以追踪伊国组织成员。

金成说，军机移交展现美菲两国强稳的伙伴与合作关系，在逆境中联手战斗及互为扶持。

侦察机可以在2万5000英尺高空执行数小时任务，任务范围广达1000海里（1852公里）。它也可对付盘踞在菲南棉兰老岛马拉维市的伊斯兰武装分子。

此外，美国9月将另外赠送两架扫描鹰无人机给菲律宾，协助军方对付伊斯兰武装分子。

在马拉维市的战斗中，美军对菲提供大量支援，包括派出P-3猎户座（P-3 Orion）侦察机，而派驻棉兰老岛的美军特种部队则使用无人机探查敌情，以帮助菲军方确定武装分子的匿藏地点。

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