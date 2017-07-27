爱犬生日可休假 日企推宠物福利吸引人才

（联合早报网讯）日本有越来越多企业开始为饲养宠物的员工制定福利待遇制度，例如员工可在宠物猫狗死亡或生日时带薪休假，也可以带宠物上班，这有助于提高员工的工作热情，帮助企业获得人才。

日经中文网报道，这一现象产生的背景，是日本已形成将宠物当做家庭成员的生活方式。

日本软体开发公司Eureka于4月推出了外部宠物医疗咨询制度，让员工通过聊天应用LINE咨询兽医，每月可免费咨询三次。

此外，该公司员工每年还可享有三次带宠物看病的半天假，并可在看病前后带宠物上班。

据报道，许多IT从业员工作几年就会跳槽。2016年，Eureka在完善休产假员工复职援助等的同时，引进了宠物相关制度。该公司副社长西川顺说：“这些制度将让员工了解到，我们是一家为员工着想的公司。”

日本尤妮佳也于1月引进了宠物猫狗死亡时可以休一天带薪假的制度，这相当于三代以内旁系血亲的待遇。该公司有40%的员工饲养宠物猫狗。

据日本宠物食品协会2016年的推算，日本宠物猫狗共有1972万只，比全国15岁以下儿童（1571万人）还要多。三菱UFJ调查咨询公司主任研究员武井泉认为，“日本出现了让宠物享有与儿童同等福利待遇制度的观念，并且逐渐被大众所接受”。

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