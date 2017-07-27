法国将缩短出签时间 促进旅游业发展

（联合早报网讯）法国政府将采取缩短签证发放时间及机场入关等待时间等措施，以促进法国旅游业发展。

法国总理爱德华·菲利普26日晚在部际旅游事务委员会会议后说，法国将在10个新增重要客源国推行48小时出签政策，并将缩短机场入关等待时间。

据新华社报道，法国目前已在中国、新加坡、南非等8个国家推行48小时出签政策，其中对中国团体游客实行24小时出签政策。法国计划在2018年6月前将48小时出签政策推行至俄罗斯、泰国、印度等10个新增国家。

法国政府同时承诺从2018年1月1日起缩短机场入关时间，欧盟成员国公民入关等待时间不超过30分钟，成员国以外公民等待时间不超过45分钟。此外，还将采取减少机场退税时长、提升旅游从业人员专业能力等措施。

法国政府重申旅游业发展目标为2020年接待外国游客1亿人次，实现旅游收入500亿欧元（近794亿新元）。

旅游业是法国重要产业，占其国内生产总值的7％，提供200万个固定就业岗位。据法国外交部统计，2016年受恐袭等因素影响，法国接待外国游客数下滑，约为8300万人次。法国政府此前预计，2017年法国接待外国游客有望达到8900万人次。

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