美国防部：正等待白宫关于跨性别者服兵役的正式指引

（联合早报网讯）美国总统特朗普在社交媒体上发文称不会接受或允许跨性别者服兵役引起广泛争议后，美国国防部27日发表声明称，正等待白宫关于此事的正式指引。

据中新社报道，这份由五角大楼新闻发言人怀特发表的声明称，国防部正在等待来自白宫的正式指引，以作为总统发表跨性别者服兵役言论的后续行动。

声明说：“我们会在不久的将来向本部门提供详细的指引，以了解如何实施这一政策变革。国防部将继续专注于保卫国家、对抗敌人，同时确保所有的服役人员都得到尊重。”

特朗普26日在推特上发文称，美国政府将不会接受或允许跨性别者在军队服役。他说，美国的军队必须把精力集中在决定性和压倒性的胜利上，承担不起军中跨性别者所产生的高额医疗费用和干扰。

特朗普的言论一出即引起美国舆论哗然，因为此前在竞选期间他曾明确表态支持LGBT（女同性恋、男同性恋、双性恋、跨性别者）。众多国会议员、社会名流和支持LGBT的团体纷纷批评他此举违背竞选承诺，也是对LGBT的明显歧视。

另据美国广播公司等多家媒体报道，美军参联会主席邓福德27日称，目前美军对跨性别者的政策暂无改变，除非国防部长马蒂斯收到总统的指示并发布实施指引。

2016年6月30日，时任美国防长的卡特宣布美军从即日起解除跨性别者服役的禁令。美国官方并没有跨性别者在军队服役的准确数字，据《时代周刊》引用兰德公司的调查数据估计，120万美国现役军人中约有2450名跨性别者。

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