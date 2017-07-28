美税改方案不包括边境调节税

（联合早报网讯）美国白宫27日发表共和党方面关于税制改革的声明，称税改目标包括减税、增加美国公司竞争力等，边境调节税被搁置，相关法案会在今年秋天提交至国会。声明还称，总统特朗普完全支持这些税改原则和做法。

据中新社报道，这份声明由众议院议长瑞恩、参议院多数党领袖麦康奈尔、财政部长姆努钦、白宫国家经济委员会主任科恩、参议院财政委员会主席哈奇、众议院筹款委员会主席布拉迪六人联名发表。

声明称，在特朗普领导下，白宫和财政部已经与参众两院超过200名议员、数百个基层商业团队进行会谈，听取他们关于税制改革的意见。通过最近三个月的定期会晤，上述六人认为关于税改的共同愿景是存在的，并准备由参议院财政委员会和众议院筹款委员会开始相关的立法工作。

声明称，上述委员会的使命是保护美国人的就业，为辛勤工作的美国家庭创造更加简单、公平和低的税制。税改计划的核心是为美国家庭减税，并将使小企业的税率更低，使其可以与大公司竞争，同时也降低所有美国企业的税率，以便与外国公司竞争。同时，尽可能地降低相关税率，鼓励美国公司将就业和海外利润带回美国。

声明中说：“尽管我们对边境调节税可能带来的收益增长进行了辩论，但我们意识到会有很多与之相关的不确定性，因此决定将这一政策搁置，以推进税制改革。”

声明称，希望相关法案能于今年秋天在上述两个委员会获得通过并提交至参众两院审议，也希望民主党能够参与到相关努力中来。声明说，特朗普完全支持这些税改原则和相关做法。

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