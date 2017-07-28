尼日利亚石油勘探队遇袭 逾50人死

（联合早报网讯）极端组织“博科圣地”日前在尼日利亚东北部博尔诺州伏击尼国家石油公司的勘探队，造成50余人丧生。

据新华社报道，本月25日，“博科圣地”在博尔诺州东北部靠近乍得湖盆地地区伏击了尼日利亚国家石油公司勘探队。事发时，勘探队在尼军及民间力量保护下正在进行勘探作业。

媒体援引尼日利亚军方及救援机构消息说，这起袭击已造成包括18名士兵在内的50多人丧生，随着救援工作深入，死亡人数可能还会增加。

袭击发生后，尼日利亚政府紧急叫停事发地区所有石油勘探作业。

不久前，尼日利亚军方曾宣布将在40天内逮捕“博科圣地”头目阿布巴卡尔·谢考。目前尚不清楚“博科圣地”实施此次袭击是否与军方上述表态有关。

由于军方严格限制媒体记者进入“博科圣地”活动核心地带博尔诺州采访，目前关于此次袭击的细节较少见诸媒体报道。

“博科圣地”成立10余年来，频繁在尼日利亚及其邻国发动恐怖袭击。据媒体统计，“博科圣地”恐袭活动已造成至少两万人丧生，逾260万人流离失所。7月，该组织创始人穆罕默德·优素福被击毙，谢考成为新头目。2015年3月，“博科圣地”宣称效忠极端组织伊斯兰国，并以“伊斯兰国西非省”自居。

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