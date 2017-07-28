美强调须正确介绍慰安妇历史

（联合早报网讯）本月28日，美国通过日军慰安妇决议案10周年纪念式在美国众议院议员会馆举行。美国国会众议院外交委员会主席罗伊斯强调，向后人正确介绍日军慰安妇的历史非常重要。

据中通社报道，在慰安妇决议案担任主要角色的前议员迈克尔·本田指出，必须加强市民社会的合作，彻底解决慰安妇问题。

迈克尔·本田在提及2015年朴槿惠政府时期韩日达成的慰安妇问题协议时表示，协议中并未明确说明日本道歉问题，双方达成的协议并没有任何价值，慰安妇问题最重要的是日本道歉并负起历史上的责任。

据统计，在韩国政府申请登记的日军慰安妇受害者中，已经有200多人离开了人世，目前在世者仅余37人。

2015年12月28日，韩国外交部长官尹炳世同日本外相岸田文雄进行“慰安妇问题谈判”，并达成一致意见。“韩日慰安妇协议”主要内容为，日本政府承认在慰安妇问题上负有责任，并向慰安妇受害者道歉。根据协议，日本向韩国的基金会提供资金帮助这些受害者。但是，多数韩国人无法接受慰安妇协议，批评朴槿惠政府与日本达成的协议背叛了韩国利益，要求韩国政府逮捕朴槿惠。反对协议的人士也认为，日本没有承担应有的责任。

免费试阅14天