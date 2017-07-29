韩文艺界“黑名单”案一审宣判 前政府多名高官获刑

（联合早报网讯）韩国首尔中央地方法院本月27日就前总统朴槿惠“亲信干政”系列案件中有关文艺界“黑名单”一案作出一审宣判。时任朴槿惠政府时期总统秘书室长金淇春、文化体育观光部长赵允旋等主要涉案人均获刑。

中新社引述韩国媒体报道，在朴槿惠就任韩国总统期间，韩国政府部门编制了一份包括众多文化艺术界人士在内的名单。该名单将批评政府或支持在野政治人物的文化艺术界人士排除在韩国政府资助范围之外。随着朴槿惠“亲信干政”系列案件的曝光和调查，此事件被外界所知，引发舆论哗然。

首尔中央地方法院27日宣布，因滥用职权等嫌疑被拘留起诉的前总统秘书室长金淇春被判有期徒刑三年。韩国前文化体育观光部长官赵允旋被判有期徒刑一年，缓期两年执行。此外，前青瓦台首席教育文化秘书金相率、前青瓦台文化体育秘书金昭英等涉案人也被判处不同期限的有期徒刑。

韩国负责调查“亲信干政”事件的特别检察组今年1月以涉嫌滥用职权和妨碍权限行使以及作伪证等为由拘捕了金淇春和赵允旋。特检组认为，金淇春是文艺界“黑名单”案的核心人物，也是这一案件的总策划人，赵允旋则是直接付诸实行的负责人。虽然二人在法院进行审理的过程中，对自己的嫌疑坚持予以否认，但法院认为，两人的犯罪事实已获证实。

据韩媒报道，法院方面还将该案件中有关强迫官员辞职等滥权行为视为朴槿惠的违法指示，这对此后朴槿惠系列案件的审理或将造成影响。

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