白宫称特朗普将签署对俄制裁法案

（联合早报网讯）美国白宫28日晚间发表声明称，总统特朗普批准并打算签署对俄制裁法案。

中新社报道，美国参议院27日投票通过了一项针对俄罗斯、朝鲜和伊朗三国的制裁法案。此前该法案已在众议院获得通过，按照相关立法程序，该法案目前已被送至白宫等待总统签署或否决。

白宫新闻发言人办公室的声明称，特朗普已阅读过该法案的初期草案，并就其关键要素进行了谈判协商。现在他已经审查了法案的最终版本，基于对其谈判协商的反应，特朗普批准该法案并打算签署。

根据该制裁法案，美国将以俄罗斯涉嫌干涉2016年美国总统大选及乌克兰危机等理由，对俄罗斯相关个人和实体进行经济制裁。同时以发展弹道导弹为由，对朝鲜和伊朗实施制裁。

该法案除了对俄制裁引人瞩目外，还有国会将拥有限制美国总统解除对俄制裁权力的条款。此前，白宫曾对此强烈不满，认为这限制了特朗普在处理俄罗斯事务上的“灵活性”。

美国有线电视新闻网（CNN）认为，如果特朗普否决该法案，将会使人们更加担心特朗普阵营与俄罗斯“相互勾结”，但如果特朗普签署该法案，又会使美俄关系雪上加霜。

此前，针对美国国会的制裁法案，俄罗斯和伊朗方面皆已表示将采取措施予以回应。



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