朝鲜试射导弹 专家：射程可达至洛杉矶

朝鲜29日宣布，28日晚间第二次成功试射了“火星－14”洲际弹道导弹。路透社引述专家表示该导弹的射程可达至洛杉矶，及美国本土大部分地区。韩国及日本均对导弹试射表示谴责，并称将加强对朝鲜的施压。

朝中社报道称，朝鲜最高领导人金正恩27日签署进行第二次洲际弹道导弹试射的命令，并于28日在现场指导试射。本次试射在朝鲜西北部地区进行，导弹最大飞行高度为3724.9公里，飞行距离为998公里，飞行时长47分12秒，最终准确命中公海上的目标水域。

金正恩表示本次试射再次验证了洲际弹道导弹体系的可靠性，展现了朝鲜具备在任何地点和任意时间发射洲际弹道导弹的能力，清楚证明了美国本土全境都在朝鲜的射程以内。报道还说，本次试射对周边国家安全不会造成任何影响。

据路透社报道，韩国联合参谋本部方面分析称，该导弹飞行距离约为1千公里，最高高度约为3700公里，推测其为洲际弹道导弹（ICBM）级导弹，且从射程来看优于朝鲜7月4日发射的导弹。

朝鲜此次不寻常地发射洲际导弹增加了华盛顿、首尔，和东京对平壤持续发展核武器和洲际弹道导弹的愤怒。

日本官房长官菅义伟紧急召开记者会称，朝鲜发射的导弹，据推测经过45分飞行，落入了日本专属经济海域。日本首相安倍晋三指出：“这次的导弹试射活动表明了朝鲜对日本安全的威胁是严重和真实的。”

安倍晋三谴责朝鲜公然无视国际社会的抗议和警告，采取肆意行动。“日本提出最强烈的抗议与谴责，只要这种挑衅行动继续下去，我们将与美国、韩国、中国，和俄罗斯等国紧密合作，加强对朝鲜的施压。”他也表示，在考虑到朝鲜有进一步挑衅的可能，“日本将与其盟友美国密切合作，保持高度警觉。”

韩国总统文在寅凌晨紧急召开国安会议，商讨对策。他也表示希望联合国安全理事会对朝鲜实施更强硬的制裁，防止朝鲜进一步挑衅。

根据韩国总统府声明，文在寅也要求首尔与美国方面谈判，加强对朝鲜的遏制，其中包括追加部署剩余的4辆“萨德”发射车。

韩联参议长李淳镇与美国参谋长联席会议主席约瑟夫·邓福德（Joseph Dunford）和美国海军太平洋舰队司令哈里斯通话，讨论共同应对朝鲜射弹的方案。

日本广播协会（NHK）引述一名军事人员指出，此次朝鲜导弹飞行高度达到3000公里。

韩国联合参谋长表示，周五的导弹飞行1000公里，高度达到3,700公里。与Hwasong-14相比，估计是一个“更先进的”ICBM级导弹。

美国五角大楼发言人戴维斯（Jeff Davis）表示这枚导弹飞行约1,000公里左右，坠落在日本海，距离北海道大约90海里。

戴维斯表示，这次发射并没有对北美构成威胁，目前正在进一步分析。

明德大学蒙特雷国际研究学院（Middlebury Institute of International Studies）的杰弗里（Jeffrey Lewis）表示，这次发射表明，洛杉矶在朝鲜的导弹射程范围内，而芝加哥，纽约和华盛顿特区则不再该范围。

杰弗里表示，夜间发射并不是前所未有的，这在展示发射能力方面具有重要意义。“在晚间，（导弹）从一个意想不到的地方进行试射，表明我们在其发射前都无法找到导弹。我的猜测是朝鲜希望告诉我们，他们并没有试图隐藏发射，但如果他们想要的话，则有这种能力。”

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