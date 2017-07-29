美国食品和药物管理局推出全面控烟计划

（联合早报网讯）美国食品和药物管理局28日推出一项新的全面控烟计划，重点是把香烟中尼古丁含量降低至非成瘾性水平。这是世界上率先通过削减尼古丁含量的方式控烟，引起业界高度关注。

新华社报道，美药管局局长斯科特·戈特利布当天在记者会上说，虽然香烟是合法消费品，但长期吸烟能导致死亡，而烟草成瘾问题的核心在于尼古丁。戈特利布说：“重新重点关注尼古丁，将能帮助实现一个香烟不再让我们子孙后代上瘾的世界。”

美药管局计划设立“可实现的产品标准”，降低可燃性烟草产品中的尼古丁含量。由于这是世界上率先通过削减尼古丁含量方式控烟，戈特利布特别指出，美药管局将研究这种做法的副作用，比如是否可能导致销售高尼古丁含量产品黑市的产生。

这项计划公布后，多家烟草公司的股价大幅下跌。比如，万宝路品牌的母公司阿尔特里亚集团股价下跌9.5％。不过该公司发表声明表示支持美药管局计划，同时强调尼古丁产品标准必须基于科学与证据，“技术上可实现”，该公司将“全面参与”这一标准的制定过程。

新计划对一些烟草产品的规定有变化。美药管局2016年把监管范围从传统卷烟延伸至电子香烟、雪茄、水烟和斗烟等产品，并要求2007年2月15日以后上市的烟草产品都得重新向美药管局申请，否则最多只能再销售两年。但按照最新修订的时间表，雪茄、水烟和斗烟等烟草产品重新申请的最后期限将从2018年推迟到2021年，电子香烟的申请最后期限则推迟至2022年。

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