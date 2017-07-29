IMF称全球外部失衡持续或引发保护主义升温

（联合早报网讯）国际货币基金组织（IMF）28日表示，2016年全球经常账户失衡情况基本没有变化，但经常账户逆差越来越集中于英美等少数发达经济体，这可能引发贸易保护主义升温。

IMF在当天发布的《2017外部风险报告》中说，新兴经济体和发展中国家外部失衡情况有所改善，主要体现在中国经常账户顺差缩小，巴西、印度尼西亚、南非、土耳其等国经常账户逆差下降。

报告说，发达经济体外部失衡情况则有所加剧。德国、韩国等国继续保持大规模经常账户顺差，而经常账户逆差越来越集中于英国和美国。这将可能导致贸易保护主义升温，拖累全球经济复苏，引发更多风险。

报告呼吁拥有经常账户顺差的经济体在财政空间富裕的前提下加大财政刺激力度，同时推进结构性改革刺激国内需求和消费。拥有经常账户逆差的经济体应推进财政整顿，根据通胀情况逐步推进货币政策正常化，同时推进结构性改革来提高竞争力和整体储蓄水平。

报告呼吁各国避免采取贸易保护主义措施。报告说，贸易保护主义措施无助于改善外部失衡，甚至可能危害本国及全球经济。

IMF自2012年开始每年发布《外部风险报告》，对全球29个主要经济体的外部失衡情况进行分析评估。这29个经济体约占全球经济总量的85%。



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