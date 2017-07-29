特朗普呼吁严厉打击黑帮犯罪

（联合早报网讯）美国总统特朗普28日在纽约长岛发表演讲，呼吁严厉打击黑帮MS-13。

中新社报道，特朗普当天在纽约长岛萨福克社区学院针对打击MS-13问题向执法人员发表演讲。特朗普称MS-13的成员是“禽兽”，他指责这些黑帮分子残忍无比，以折磨受害者为乐。

据美国有线电视新闻网（CNN）报道，MS-13数十年前起源于洛杉矶的萨尔瓦多籍移民中，目前已经发展成具有万余名成员的全国性犯罪网络。在华盛顿、纽约、波士顿等城市均有其成员活动。2016年1月以来，长岛地区有十余名青少年死于谋杀，当局认为都是当地的MS-13成员所为。

特朗普还将MS-13与移民问题挂钩。他说，这些黑帮分子多年来利用美国边境管理和移民法律的漏洞，在美国全国范围内买卖毒品、施行暴力，这些都应归咎于政治领导的软弱，以及在很多情况下警察不被允许完成他们的任务。他说，国会应当批准为移民和海关执法局（ICE）增添1万名警力，以彻底将MS-13从美国境内扫除。

特朗普说，为了保护边境，防止非法移民偷渡，必须建立围墙，而第一阶段筑墙工程的16亿美元已经获得批准。他认为边境墙对于打击毒贩和人口贩卖有着至关重要的作用。

据福克斯新闻报道，今年5月，美国移民和海关执法局（ICE）与美国国土安全调查局（HSI）协同领导了迄今规模最大的一次打击犯罪团伙行动，共有1378人被捕，其中933人为美国公民。

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