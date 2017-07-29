马国约14.6万欠税者无法出国

（联合早报网讯）马来西亚内陆税收局表示，截至2017年6月30日已有14万5694人因拖欠各种税务而遭当局禁止出国，涉及数额高达41.8亿令吉（约13.3亿新元）。

据《星洲日报》报道，这些无法出国者中可分为三类。首先是13万2415名拖欠个人所得税者，他们拖欠的税款达27.6亿令吉（约8.8亿新元）。其次是2463名公司董事因公司欠税而无法出国，涉及税款达11.8亿令吉（约3.75亿新元）。还有1万零816人是拖欠1.7亿令吉（约5400万新元）的房地产盈利税而被列入禁止出国名单。

根据《1967年所得税法令》及《1976年产业盈利税法令》，内陆税收局首席执行员一旦发现任何人拖欠税务，就有权通知警方或移民局总监禁止这人出国，直到欠税者缴清所拖欠的税款为止。

内陆税收局今年上半年就对6655名欠税者采取法律行动，被拖欠的税额高达2.37亿令吉（约7500万新元）。该局扩大查税力度后，预料下半年将有更多欠税者被列入禁出国名单。

根据内陆税收局的标准作业程序（SOP），该局对没呈报所得税或欠税不缴者一般会采取四个步骤追税，这包括发出欠税或罚款提醒信、发出欠税通知、客服人员以电话或电邮再次提醒，最后就是禁止出国的法律行动通知信。

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