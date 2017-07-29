阿末扎希：我还不是首相

（联合早报网讯）马来西亚副首相阿末扎希周五出席国际伊斯兰宗教师大会闭幕礼时被人误称“首相”。他急忙否认并指自己“还不是首相”，同时强调自己对首相纳吉忠心耿耿。

阿末扎希当时在会上宣布全球首座“世界伊斯兰苏菲主义中心”明年将在吉隆坡落成，也有人愿捐款100万美元（约137万新元）给该中心。台下一名妄议出席者闻言拍手叫好：“很好！ 非常好！感谢你，首相！”

阿末扎希听后立即表示：“我还不是首相，我只是他（纳吉）的副首相。我辅助首相，并对他非常忠心，我要确保他宣扬的中庸价值贯彻在我们的体制中。我承诺自己作为他的副手，将继续辅助他。”

此外，阿末扎希也说，有人认为信奉伊斯兰的国家是落后的，但吉隆坡的繁荣、迪拜机场的发展、麦加及多个伊斯兰国家城市的繁华，足以证明遵循伊斯兰中庸之道的国家也可蓬勃发展。

他说，国际社会误解伊斯兰是个令信徒落后的宗教，因为穆斯林不理世事而只追求永生（akhirat）。但伊斯兰国家的国内生产总值（GDP）表现，证明这种观点是错误的。

他指恐怖组织伊斯兰国组织（伊国组织、IS）的暴力行为与伊斯兰无关，因为这类暴行是与宗教无关的。他指恐怖分子引发“伊斯兰恐惧症”，这造成每次发生自杀式袭击事件时，人们就认为与伊斯兰有关。

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