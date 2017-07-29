马国民众难负担C型肝炎医疗费

（联合早报网讯）马来西亚约有50万名C型肝炎患者，其中只有极少数接受治疗。这是因为很多人不知道自己罹患这种疾病，相关治疗费用也并非一般人能负担。当局因此正在研究解决方案，希望降低这类医药费。

马大医药中心咨询医师罗斯玛瓦蒂表示，超过50万名15至60岁的马来西亚民众很可能感染C型肝炎，当中有74%或38.6万人是活跃的肝炎带菌者。

她表示：“由于这项疾病没有症状，很多人可能不知道他们感染了（C型肝炎）。从感染至肝硬化及其他并发症，有时需要20到30年时间。”

她说，马来西亚10名C型肝炎患者中只有一人被发现。“诊断出的（C型肝炎）病例只是冰山一角。全球只验出约15%的（C型肝炎）病例，马来西亚的发现率则为10%。”

据了解，尽管这项疾病的治愈率高达95%，但其医疗费用却高达30万令吉（约9.57万新元），加上一般医疗保险不接受投保这项疾病，因此只有少数患者有能力治疗这种疾病。卫生部正研究一个普罗大众皆可负担的C型肝炎治疗方法。

罗斯玛瓦蒂指出，C型肝炎主要通过血液传播，马来西亚将近六成病例是因共用针头及药物而感染。她说，其他感染原因包括纹身与穿环、共用剃刀等个人物品，以及处理污染针头的意外刺伤等。

由于马来西亚在90年代以前并没有检测C型肝炎，因此1994年以前输血或器官移植者也有感染风险。但如今因输血而感染C型肝炎的风险已经很低，因为所有血液都经过测试。

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