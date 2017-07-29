分析：特朗普普京蜜月期结束

（联合早报网讯）面对俄罗斯的强硬姿态，美国白宫周五晚说，特朗普总统将签署对俄罗斯实施新制裁的议案。分析人员认为，特朗普与俄总统普京的蜜月期已经结束，特朗普要改善美俄关系已近乎无望。

美国参众两院都以绝大多数票通过对俄罗斯实施新制裁，令俄总统普京感到震怒，采取强硬报复。俄国已经要求美国在9月1日之前，减少数百名美国驻俄外交人员。同时，俄方将没收美外交人员所用的一座别墅及一个仓库。

面对当前的情况，特朗普不得不对俄罗斯采取强硬立场。白宫发表声明说，特朗普已经通过谈判修改议案的一些条文，现在已经计划签署。

在将该议案签署为法律后，日后如果特朗普改变主意想要放宽对俄制裁，必须获得国会的批准才行。

事态的发展已经显示，在双边关系发展上，特朗普几乎不可能改善美俄关系。政治分析家指出，特朗普与普京的蜜月期已经结束。

美国智库卡内基国际和平基金会的俄罗斯专家魏斯说：“纵观特朗普至今的表现，莫斯科方面肯定没人相信在此问题上，特朗普能够有所作为。”

另一方面，俄罗斯外长拉夫罗夫周五与美国国务卿蒂勒森通电话时说，莫斯科仍准备与美国恢复正常关系，并在重大国际问题上展开合作。

拉夫罗夫也说，俄罗斯是因为华盛顿方面采取了一些“敌意举措”，才要美国减少驻俄的外交人员。

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