意大利人均收入不及20年前

（联合早报网讯） 国际货币基金组织日前发布有关意大利经济形势的报告称，在职的意大利人总体收入水平不及20年前。

报告说，目前尚处工作年龄的意大利人，工资和财富已降到1995年水平以下，且人均工资水平预计10年内不会迅速回升。

国际货币基金组织近期将意大利2017年经济增长预期从此前的0.8%上调至1.3%。

该机构同时表示，2018年意大利经济发展仍面临很多不确定因素，经济增速预计将回落至1.0%。

另据意大利国家统计局28日发布的调查数据，今年6月，意大利人平均时薪较去年同期仅增长0.4%。

免费试阅14天