美国加州林火面积创新高

（联合早报网讯）美国之音报道，美国加利福尼亚州的优胜美地国家公园（Yosemite National Park）附近的山林大火终于获得有效控制。

截至周五，这场被定名为“德特维勒大火”（Dentweiler fire）的野火，约八成已受控制，但被烧毁面积也扩大到八万英亩。

据加州森林与防火局统计，过去五年加州每年平均发生2838场山林大火，年均烧毁面积为6万零546英亩。

今年以来，截至7月23日加州已发生3469场山林大火，焚烧面积超过20万英亩，为过去五年平均值的三倍有余。

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